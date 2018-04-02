В Кременце водителю молоковоза после ДТП удалось спастись из горящей машины - видео

В понедельник, 2 апреля, на объездной дороге в Кременце Тернопольской области произошло ДТП с участием молоковоза.

Соответствующее видео, снятое камерой дорожного наблюдения, было опубликовано Национальной полицией.

На опубликованных кадрах видно, как грузовик в результате заноса перевернулся на крышу, и продолжил скольжение по инерции, оставляя за собой след от молока.

При этом из-за трения вспыхнул газовый баллон, которым был оборудован грузовик.

Впрочем, водителю молоковоза удалось вовремя покинуть горящую кабину, отделавшись ожогами рук и лица.

Согласно предварительным данным, причиной аварии стало то, что он не справился с управлением.

Ранее сообщалось, что в результате аварии автоцистерны в Запорожской области на трассу пролилось топливо.