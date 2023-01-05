Оккупанты проседают в направлении Кременной и стягивают туда больше сил — глава ОВА

5 января, 10:19
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РФ перебрасывает в Кременную дополнительные силы (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

РФ перебрасывает в Кременную дополнительные силы (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Российские оккупационные войска «проседают» в направлении Кременной Луганской области, поэтому стягивают туда больше сил. На это направление свозят мобилизованных и зэков-вагнеровцев.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Когда россияне почувствовали, что начали проседать в Кременной, стали перебрасывать туда дополнительный личный состав и технику», — отметил он.

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Гайдай ожидает, что скоро в регионе активизируются боевые действия на фоне морозной погоды.

Ранее Гайдай сообщал, что оккупанты боятся потерять Кременную, поэтому построили в этом районе мощную оборону и стягивают большое количество резервов и техники.

По данным NYT, в последнее на этом направлении наблюдаются существенные успехи ВСУ, которые могут привести к деоккупации Кременной и взятии под контроль основных дорог, ведущие на Северодонецк и Лисичанск.

29 декабря в Генштабе сообщали, что за неделю Силы обороны Украины продвинулись на 2,5 километра в направлении Кременной.

https://www.youtube.com/watch?v=gT1GnwbpGtg
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины Кременная

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