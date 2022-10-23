«В одном из полков 70% отказников». В Кременной задержали российских мобилизованных, которые не хотят воевать — глава Луганской ОВА 23 октября, 09:23 Разрушенный россиянами Северодонецк Луганской области, ныне находящийся под оккупацией (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

Во временно оккупированной Кременной Луганской области задержали отказавшихся воевать российских мобилизованных. Их удерживают под охраной.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

«Как стало известно из открытых источников, только в одном 488-м мотострелковом полку около 70% мобилизованных по прибытии на передовые позиции отказались воевать», — написал Гайдай.



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Он отметил, что некоторым из мобилизованных удалось сбежать, а остальных удерживают под охраной на одном из предприятий в Кременной. Оккупанты пытаются под психологическим давлением вернуть новоприбывших в строй и отправить в атаку.



Кроме того, по данным Гайдая, на севере Луганской области участились случаи шантажа населения оккупантами путем обесточивания населенных пунктов, что заставляет некоторых людей постепенно покинуть собственные дома.



« В то же время в Северодонецке уже собирают списки желающих заселиться в чужой дом. Администрация предлагает квартиры со всеми условиями», – добавил глава ОВА.

