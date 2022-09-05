В Кременной ВСУ ликвидировали около 400 оккупантов и 100 единиц техники — Гайдай

5 сентября, 17:09
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На призывы жителей о помощи войска РФ отвечают «скоро придут украинцы, они Вам и помогут» (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

На призывы жителей о помощи войска РФ отвечают «скоро придут украинцы, они Вам и помогут» (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

Украинские силы в течение нескольких дней ликвидировали во временно оккупированной Кременной около 400 оккупантов и 100 единиц российской техники.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

«Доходят обновленные данные по „хлопку“ в Кременной. В течение нескольких дней было уничтожено около 400 рашистов и 100 единиц техники», — пишет он.

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Гайдай добавил, что освобождение от россиян Луганской области начинается с Изюмского направления.

«Для Луганской области — это „первые ласточки“ будущих добрых новостей, которые могут относиться к процессу деоккупации именно нашего региона», — говорится в сообщении.

Также, по данным главы ОВА, оккупанты продолжают издеваться над мирными жителями в Луганской области и не восстанавливают коммуникации в оккупированном регионе. Из-за россиян жители страдают от дефицита воды и пищи.

При этом Гайдай заявил, что на призывы жителей о помощи войска РФ отвечают «скоро придут украинцы, они Вам и помогут». Он убежден, что россияне уже чувствуют, что скоро будут убегать из Украины.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украинские военные Войска РФ Сергей Гайдай

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