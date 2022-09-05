В Кременной ВСУ ликвидировали около 400 оккупантов и 100 единиц техники — Гайдай
На призывы жителей о помощи войска РФ отвечают «скоро придут украинцы, они Вам и помогут» (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)
Украинские силы в течение нескольких дней ликвидировали во временно оккупированной Кременной около 400 оккупантов и 100 единиц российской техники.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.
«Доходят обновленные данные по „хлопку“ в Кременной. В течение нескольких дней было уничтожено около 400 рашистов и 100 единиц техники», — пишет он.
Гайдай добавил, что освобождение от россиян Луганской области начинается с Изюмского направления.
«Для Луганской области — это „первые ласточки“ будущих добрых новостей, которые могут относиться к процессу деоккупации именно нашего региона», — говорится в сообщении.
Также, по данным главы ОВА, оккупанты продолжают издеваться над мирными жителями в Луганской области и не восстанавливают коммуникации в оккупированном регионе. Из-за россиян жители страдают от дефицита воды и пищи.
При этом Гайдай заявил, что на призывы жителей о помощи войска РФ отвечают «скоро придут украинцы, они Вам и помогут». Он убежден, что россияне уже чувствуют, что скоро будут убегать из Украины.
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