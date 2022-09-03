Более 300 оккупантов вместе с техникой. Гайдай рассказал о мощном ударе по военным РФ в Кременной 3 сентября, 16:35 Уничтоженный оккупант (Фото:Стратком ВСУ)

ВСУ нанесли удары по Кременной Луганской области, в результате чего удалось уничтожить более 300 российских оккупантов.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

По его словам, последние несколько дней были «яркими» в городе.

«В результате многочисленной „бавовны“ на концерт Кобзона пошли около 300 рашистов вместе с техникой», — написал Гайдай.

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28 августа во временно оккупированном Сватовом в Луганской области пылала и взрывалась база, с которой российские захватчики руководили процессом передислокации.

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