В Кременной Луганской области оккупанты отключили связь и выгнали из больниц всех гражданских — глава ОВА 5 октября, 09:50 Кременная (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В Кременной Луганской области российские оккупанты отключили связь и выписали из больницы всех гражданских пациентов, сообщает глава ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

«В Кременной исчезла мобильная связь. Почему — видимо понятно: оккупанты опасаются сотрудничества жителей с ВСУ и распространения панических настроений в Луганской области», — написал он.



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Гайдай добавил, что «все видели, как из местных медицинских учреждений вывозили гражданских пациентов, даже тяжелых».



«Потому что больницам разрешили принимать исключительно раненых военных. С приближением ВСУ их количество увеличивается», — отметил глава ОВА.

