В Кременной Луганской области оккупанты отключили связь и выгнали из больниц всех гражданских — глава ОВА

5 октября, 09:50
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Кременная (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Кременная (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В Кременной Луганской области российские оккупанты отключили связь и выписали из больницы всех гражданских пациентов, сообщает глава ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

«В Кременной исчезла мобильная связь. Почему — видимо понятно: оккупанты опасаются сотрудничества жителей с ВСУ и распространения панических настроений в Луганской области», — написал он.

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Гайдай добавил, что «все видели, как из местных медицинских учреждений вывозили гражданских пациентов, даже тяжелых».

«Потому что больницам разрешили принимать исключительно раненых военных. С приближением ВСУ их количество увеличивается», — отметил глава ОВА.

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Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

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