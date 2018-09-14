В Кременчуге в результате взрыва автомобиля погиб мужчина

В пятницу, 14 сентября, в Кременчуге Полтавской области на территории Житлорембудсервиса взорвался микроавтобус Renault Trafic.
Как сообщает портал kremen.today, в результате происшествия водитель, которого ударной волной выбросило на несколько метров, скончался в больнице от полученных травм.
Кроме того, пострадали расположенные рядом строения и автомобили, находившиеся возле микроавтобуса.
Согласно имеющимся данным, в автомобиле взорвался кислородный баллон.
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования