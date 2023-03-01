В Кременчугском районе во время тревоги прозвучали взрывы

1 марта, 19:24
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В большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога (иллюстративное фото) (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

В большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога (иллюстративное фото) (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

В Кременчугском районе Полтавской области во время воздушной тревоги в среду, 1 марта, слышали взрывы, сообщает Суспільне в Telegram со ссылкой на местных жителей.

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин предупреждал об угрозе ракетного удара.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram призвал не игнорировать сигнал тревоги. Тревога была объявлена в большинстве областей Украины, кроме западных, в течение около 20 минут.

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По данным Telegram-канала Мониторинг военной активности, тревога в северных областях была связана с активностью российской тактической авиации возле границы Украины. Сообщается, что оккупанты могли запустить две ракеты Х-22 и одну фальш-цель. Официальных комментариев от воздушных командований пока не было.

В ночь на 1 марта российские оккупанты атаковали Украину иранскими дронами. Взрывы раздались в Кременчугском районе Полтавской области. Силы ПВО сбили четыре иранских дрона Shahed во время ночной атаки.

https://www.youtube.com/embed/3Oa9OtRM70U
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Полтавская область Кременчуг Ракетные удары Тревога Война России против Украины Воздушная тревога

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