В Кременчуге раздался взрыв, мэр города рассказал, что произошло 12 августа, 19:54 Взрыв в Кременчуге раздался в 17:30 (Фото:poltava.to)

Около 17:30 в Кременчуге раздался взрыв.

Об этом сообщил мэр города Виталий Малецкий в своем Telegram-канале.

"Это проводилась ликвидация остатков ранее сбитых ракет", - пояснил он.

Перед этим мэр писал, что около 4 утра большинство кременчужан слышали несколько звуков, похожих на взрывы, однако оперативные службы не сообщали о чрезвычайных ситуациях на территории города.

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27 июня РФ нанесла ракетный удар по торговому центру Амстор в городе Кременчуг Полтавской области. По словам президента Владимира Зеленского, на тот момент в торговом центре могли находиться около 1000 человек. Позже стало известно, что многих успели вывести перед ударом.

В результате этого удара погибли более 20 человек.

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