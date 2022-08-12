В Кременчуге раздался взрыв, мэр города рассказал, что произошло
Взрыв в Кременчуге раздался в 17:30 (Фото:poltava.to)
Около 17:30 в Кременчуге раздался взрыв.
Об этом сообщил мэр города Виталий Малецкий в своем Telegram-канале.
"Это проводилась ликвидация остатков ранее сбитых ракет", - пояснил он.
Перед этим мэр писал, что около 4 утра большинство кременчужан слышали несколько звуков, похожих на взрывы, однако оперативные службы не сообщали о чрезвычайных ситуациях на территории города.
27 июня РФ нанесла ракетный удар по торговому центру Амстор в городе Кременчуг Полтавской области. По словам президента Владимира Зеленского, на тот момент в торговом центре могли находиться около 1000 человек. Позже стало известно, что многих успели вывести перед ударом.
В результате этого удара погибли более 20 человек.
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