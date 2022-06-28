Более 20 погибших. Число жертв атаки оккупантов на ТРЦ в Кременчуге возросло 28 июня, 13:22 Более 20 человек стали жертвами ракетной атаки российских оккупантов (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Более 20 человек стали жертвами ракетной атаки российских террористических войск по ТРЦ Амстор в Кременчуге.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, есть более 40 заявлений от родственников о пропавших без вести.

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Поиски на месте трагедии продолжаются.

27 июня РФ нанесла ракетный удар по торгово-развлекательному центру Амстор в городе Кременчуг Полтавской области.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в торговом центре во время удара находились более тысячи человек, «количество жертв невозможно даже представить». Глава государства подчеркнул, что удар не имел никакой стратегической ценности для российской армии и таким образом страна-агрессор продолжает вымещать злость на гражданских.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что российские войска нанесли два удара по Кременчугу — вторая ракета упала на пустыре.

В городе находится Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в Украине. В начале апреля российские агрессоры нанесли по НПЗ массированный ракетный удар. Власти заявили, что НПЗ не возобновит работу до конца года.



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