Ракетный удар по Кременчугу: оккупанты ударили «в очень людное место», есть погибшие и пострадавшие — мэр 27 июня, 17:18 В результате удара вспыхнул пожар (Фото:Скриншот/Facebook/Володимир Зеленський)

В понедельник, 27 июня, ракетный удар по Кременчугу пришелся в очень людное место, есть погибшие и пострадавшие, заявил мэр города Виталий Малецкий.

«Ракетный удар по Кременчугу пришелся в очень людное место, на 100% не имеющее отношения к военным действиям», — написал он в Facebook.

По его словам, есть погибшие и пострадавшие.

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В понедельник, 27 июня, российские войска нанесли удар по Кременчугу, а в Полтаве раздались взрывы.

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