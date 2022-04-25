Атака оккупантов на Кременчуг: в результате ракетных ударов разрушена ТЭЦ 25 апреля, 13:07 Цей матеріал також доступний українською Кременчугская ТЭЦ разрушена (иллюстративное фото) (Фото:np.pl.ua)

В результате ракетных ударов российских оккупантов по Кременчугу была разрушена ТЭЦ.

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Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

Кроме того, по его словам, под ракетные удары попал Кременчугский НПЗ.

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«Это уже второй раз, когда обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. Также разрушили ТЭЦ, снабжающую город теплом, горячей водой. К сожалению, один человек погиб, семь человек пострадали, ранены разной степени тяжести. НПЗ и так не работал из-за предыдущих обстрелов. ТЭЦ разрушена, сейчас нет возможности установить уровень разрушения», — отметил он.

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Также Лунин вскоре сообщил, что пожар на Кременчугском НПЗ был ликвидирован сегодня около 10 утра.

Вечером 24 апреля пять российских ракет ударили по объектам инфраструктуры Полтавской области, позже сообщили о еще четырех ракетных ударах.



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