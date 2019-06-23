В Полтавской области пьяные полицейские избили мужчину в магазине Сегодня, 15:15 Цей матеріал також доступний українською скрин видео Дмитрий Нестеренко / Facebook Мужчину избили за замечание скрин видео Дмитрий Нестеренко / Facebook

В субботу, 22 июня, в Кременчуге Полтавской области группа пьяных полицейских избила мужчину в одном из магазинов.

Пострадавший рассказал, что сделал замечание полицейским из-за того, что они кричали и нецензурно выражались в магазине. В ответ между ними завязалась драка.

«Он сначала толкнул животом, или рукой, или плечом. Я не помню… Их там было четыре человека — те двое, что остались, и еще двое было», — продолжил мужчина.

В то же время очевидец рассказала, что мужчину избили три человека, нанося удары в лицо и голову.

Начальник областного управления Андрей Замахин сообщил, что в драке участвовали двое участковых полицейских, которые находились вне службы. По предварительной информации, участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе драки все получили легкие телесные повреждения.

«Выяснилось, что в магазине возник спор, который перерос в драку между двумя молодыми участковыми полицейскими, которые находились вне службы, и местным посетителем магазина», — заявил Замахин.

На время служебного расследования полицейских отстранили от выполнения обязанностей. Кроме того, решается вопрос об увольнении из рядов полиции.

Напомним, что глава Национальной полиции Украины Сергей Князев поручил проверить все жалобы граждан на поведение полицейских вне службы.

Это распоряжение было издано из-за убийства полицейскими 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком Киевской области.