В Кременчуге на территории ТЦК произошла стрельба, двое военнослужащих ранены, обнародованы подробности

30 октября, 18:20
В Кременчуге произошла стрельба, есть пострадавшие (Фото: Черновицкий областной ТЦК и СП via Facebook)

В Кременчуге, что в Полтавской области, на территории ТЦК произошла стрельба. Есть раненые, сообщил Суспільному источник из правоохранительных органов.

Впоследствии в Полтавском ТЦК и СП сообщили, что в четверг, 30 октября, около 16:00 полиция сопроводила в сборный пункт Кременчугского районного ТЦК одного из военнообязанных граждан.

Отмечается, что во время оформления документов и обязательного осмотра, когда работник полиции спросил о наличии запрещенных предметов или веществ, мужчина достал пистолет (вероятно, переоборудованный из травматического ТТ) и произвел несколько выстрелов.

В результате двое военных ТЦК получили ранения в голени, говорится в сообщении.

Сейчас пострадавшие находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Стрелка задержала полиция, сейчас продолжаются следственные действия.

Утром 30 октября в Одессе возле рынка Седьмой километр возник конфликт между группой мужчин и работниками ТЦК, в результате чего люди перевернули и разбили микроавтобус военкомата.

Около 7:00 на место прибыли два экипажа полиции, которые начали расследование инцидента.

Позже в Одесском областном ТЦК и СП сообщили, что их сотрудники подверглись групповому нападению. Толпа гражданских лиц, применив физическую силу, слезоточивый газ и дубинки, атаковала военнослужащих одного из ТЦК и СП, говорится в сообщении.

