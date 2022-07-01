Вражеский ракетный удар по ТЦ в Кременчуге: спасатели обнаружили еще шесть фрагментов тел 1 июля, 10:16 Всего в результате ракетного удара, нанесенного Россией, погибли 19 человек (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

По состоянию на 9:00, пятницы, 1 июля спасатели обнаружили еще шесть фрагментов тел на территории ТЦ в Кременчуге, по которому в понедельник, 27 июня, Россия нанесла ракетный удар.

Об этом сообщает ГСЧС в Telegram.

В ведомстве заявили, что с начала работ обнаружено 28 фрагментов тел.

Всего в результате ракетного удара погибли 19 человек, 62 человека пострадали, из которых 26 человек госпитализированы.

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27 июня РФ нанесла ракетный удар по торговому центру Амстор в городе Кременчуг Полтавской области. По словам президента Владимира Зеленского, на тот момент в торговом центре могли находиться около 1000 человек. Позже стало известно, что многих успели вывести перед ударом.

Площадь пожара в результате российского авиаудара составила 10 тыс. 300 кв. м. На месте обнаружили 18 погибших и семь фрагментов тел, один человек скончался в больнице. 21 человек считается пропавшим без вести. Спасатели разобрали 60% завалов.

В городе находится Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в Украине. В начале апреля российские агрессоры нанесли по НПЗ массированный ракетный удар. Власти заявили, что НПЗ не возобновит работу до конца года.

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