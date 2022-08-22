Во время разбора завалов на Кременчугской ТЭЦ начался пожар

22 августа, 12:03
Пожар пытаются потушить спасатели (Фото:Виталий Малецкий/Telegram)

Пожар пытаются потушить спасатели (Фото:Виталий Малецкий/Telegram)

В понедельник, 22 августа, во время разбора завалов на Кременчугской ТЭЦ начался пожар.

Об этом сообщил мэр города Виталий Малецкий в Telegram.

«Во время разборки завалов на ТЭЦ произошло возгорание остатков масла и строительного мусора», — отметил он.

https://www.youtube.com/watch?v=yBQG1cJ5UWo

К ликвидации пожара привлекли подразделения спасателей.

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Данных о пострадавших пока нет. Причину пожара устанавливается.

Весной войска РФ наносили удары по ТЭЦ и НПЗ в Кременчуге.

В конце июня глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил, что эти объекты не подлежат восстановлению.

Он заверил, что власти планируют возобновить работу теплоцентрали до начала отопительного сезона, а если это не удастся, будут использовать альтернативные варианты отопления, которые смогут подключить в общую систему теплоснабжения.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Полтавская область Кременчуг ТЭЦ Пожар

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