В Красном Кресте отказались сказать, сколько украинских пленных посетили в РФ — Лубинец 22 июня, 19:05 Дмитрий Лубинец и представители Красного Креста (Фото:Дмитрий Лубинец / Facebook)

В Международном Комитете Красного Креста во время встречи с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцом отказались сказать, сколько украинских военнопленных посетили в РФ.

Об этом украинский омбудсмен сообщил в Facebook.

«„Мы стараемся“ и „нам нужно время“ — это слова, которые я чаще всего слышу от представителей МККК. В попытке получить другие ответы и еще раз донести свое мнение до комитета, провел встречу (…) Во время нее задал несколько четких вопросов», — говорится в сообщении.

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Лубинец отметил, что прежде всего спросил об украинских военнопленных. Он добавил, что МККК, согласно своему мандату, должен гарантировать сохранение их жизни и здоровья.

Впрочем, делегация организации не дала четкого ответа о том, сколько пленных они посетили, потому что это, мол, конфиденциальная информация.

«Допускаю, что эта цифра в десятки раз меньше, чем количество посещенных российских пленных на территории Украины», — заявил омбудсмен и отметил антигуманное обращение с украинскими пленными в России.

На это представители МККК ответили: «Это ужасно. Однако как мы можем работать, если рф не соблюдает законы и обычаи ведения войны?» Лубинец отметил, что Украина хочет, чтобы Международный Комитет Красного Креста выполнял свой мандат в полном объеме.

Также омбудсмен спросил, сколько писем за последнее время передали своим родным украинские военнопленные, пока российские пленные в Украине могут это делать. Делегация на это тоже не ответила.

В МККК рассказали, что сейчас они записывают сообщения от украинских военных и их родных на планшет. В организации отметили, что якобы таким способом уже передали несколько сотен коротких сообщений.

«К сожалению, мы не можем проверить эти слова. И даже если такая информация была передана, то не была ли она обезображена?» — подчеркнул омбудсмен.

Также у МККК нет новой информации о трагедии в Оленовке, хотя вскоре уже пройдет год после того, что совершила Россия.

«По моему мнению, сегодня самая большая проблема — отсутствие инициативы и неполное выполнение своего мандата МККК. Гуманитарные проекты, организуемые МККК — это хорошо, однако в отношении военнопленных, гражданских украинских заложников в России — мы не видим результатов», — заявил омбудсмен.

Он добавил, что и дальше будет проводить такие встречи, чтобы достучаться в организацию, потому что для Украины вопрос здоровья и жизни ее людей — самый важный.