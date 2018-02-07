В Красногоровке трое детей подорвались на неизвестном взрывном предмете

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Двое раненых детей находятся в тяжелом состоянии
Кадр из видео

Двое раненых детей находятся в тяжелом состоянии

В Красногоровке Донецкой области трое детей 14, 9 и 3 лет подорвались на неизвестном взрывном предмете.

Об этом у себя в Facebook сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его словам, инцидент произошел вечером 6 февраля. Двое младших детей нашли на улице неизвестный предмет и играли с ним, старшая девочка сидела к ним спиной.

Когда предмет взорвался, старшая девочка отделалась относительно легкими осколочными ранениями грудной клетки, ягодиц и голени. Младшие дети же получили тяжелые повреждения: мальчику повредило внутренние органы и оторвало три пальца на левой руке, маленькой девочке оторвало палец на правой руке и также повредило внутренние органы.

Сейчас все трое детей находятся в больнице. Они обеспечены всем необходимым лечением, добавил Жебривский.

Он также рассказал, что младшие дети нуждаются в специализированной помощи детского хирурга - соответствующий специалист прибыл из Днепра.

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