В Красногоровке в результате обстрела пострадал местный житель

Во вторник, 10 июля, в прифронтовой Красногоровке Донецкой области из огнестрельного оружия был ранен 60-летний местный житель.
В областной полиции сообщили, что обстоятельства обстрела пока неизвестны. Согласно показаниям потерпевшего, он вышел за двор, чтобы выбросить мусор, когда услышал хлопок и боль в ноге.
Житель Красногоровки самостоятельно добрался до местной больницы, откуда его транспортировали в медучреждение соседнего города Курахово. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
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По факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
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