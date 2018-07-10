В Красногоровке в результате обстрела пострадал местный житель

Во вторник, 10 июля, в прифронтовой Красногоровке Донецкой области из огнестрельного оружия был ранен 60-летний местный житель.

В областной полиции сообщили, что обстоятельства обстрела пока неизвестны. Согласно показаниям потерпевшего, он вышел за двор, чтобы выбросить мусор, когда услышал хлопок и боль в ноге.

Житель Красногоровки самостоятельно добрался до местной больницы, откуда его транспортировали в медучреждение соседнего города Курахово. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

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Полицейские установили, что мужчина получил огнестрельное ранение ноги, находясь возле собственного дома.

По факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.