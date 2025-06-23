В Краматорске из-под завалов разрушенного ударом РФ дома изъяли тело пятой жертвы, поиски завершены

Последствия российского удара по Краматорску 22 июня 2025 года (Фото: ГСЧС Донетчины)

В Краматорске Донецкой области из-под завалов разрушенного в результате российского удара дома изъяли тело еще одной жертвы, аварийно-спасательные работы завершены, сообщила ГСЧС в понедельник, 23 июня.

Таким образом, количество погибших в результате атаки РФ по Краматорску ночью 22 июня возросло до пяти человек, пострадали — четверо.

Чрезвычайники разобрали 240 тонн разрушенных конструкций.

Фото: Вадим Филашкин / Telegram

Российские оккупанты атаковали Краматорск ночью 22 июня, ударили по четырехэтажному жилому дому и промышленной зоне.

Тогда же россияне ударили и по Славянску, в результате чего погиб 17-летний юноша.