В Краматорске из-под завалов разрушенного ударом РФ дома изъяли тело пятой жертвы, поиски завершены

23 июня, 14:45
Последствия российского удара по Краматорску 22 июня 2025 года (Фото: ГСЧС Донетчины)

В Краматорске Донецкой области из-под завалов разрушенного в результате российского удара дома изъяли тело еще одной жертвы, аварийно-спасательные работы завершены, сообщила ГСЧС в понедельник, 23 июня.

Таким образом, количество погибших в результате атаки РФ по Краматорску ночью 22 июня возросло до пяти человек, пострадали — четверо.

Чрезвычайники разобрали 240 тонн разрушенных конструкций.

Вадим Филашкин / Telegram
Фото: Вадим Филашкин / Telegram

Российские оккупанты атаковали Краматорск ночью 22 июня, ударили по четырехэтажному жилому дому и промышленной зоне.

Тогда же россияне ударили и по Славянску, в результате чего погиб 17-летний юноша.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   ГСЧС Война России против Украины Краматорск Донецкая область

