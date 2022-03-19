Ситуация в Донецкой области: в Краматорске за сутки убили пять человек, в Авдеевке — два
Точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе установить невозможно (Фото:t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал о ситуации в области. По его словам, в пятницу, 18 марта, больше всего от российских снарядов пострадал Краматорск.
Так, в городе оккупанты убили пять и ранили 25 мирных жителей. В Авдеевке россияне убили двоих и ранили четырех человек, в Покровске - выбили одного человека и ранили шесть. Есть один пострадавший в Степном и один в Бахмуте.
Кроме того, удалось уточнить информацию о четырех погибших и одном раненом в Мариуполе и одном погибшем в Нетайлово.
«Точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе установить невозможно. Каждый военный преступник будет наказан», – добавил он.
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