Ситуация в Донецкой области: в Краматорске за сутки убили пять человек, в Авдеевке — два 19 марта, 01:24 Цей матеріал також доступний українською Точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе установить невозможно (Фото:t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал о ситуации в области. По его словам, в пятницу, 18 марта, больше всего от российских снарядов пострадал Краматорск.

Так, в городе оккупанты убили пять и ранили 25 мирных жителей. В Авдеевке россияне убили двоих и ранили четырех человек, в Покровске - выбили одного человека и ранили шесть. Есть один пострадавший в Степном и один в Бахмуте.



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Кроме того, удалось уточнить информацию о четырех погибших и одном раненом в Мариуполе и одном погибшем в Нетайлово.



«Точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе установить невозможно. Каждый военный преступник будет наказан», – добавил он.

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