Ситуация в Донецкой области: в Краматорске за сутки убили пять человек, в Авдеевке — два

19 марта, 01:24
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Точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе установить невозможно (Фото:t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе установить невозможно (Фото:t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал о ситуации в области. По его словам, в пятницу, 18 марта, больше всего от российских снарядов пострадал Краматорск.

Так, в городе оккупанты убили пять и ранили 25 мирных жителей. В Авдеевке россияне убили двоих и ранили четырех человек, в Покровске - выбили одного человека и ранили шесть. Есть один пострадавший в Степном и один в Бахмуте.

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Кроме того, удалось уточнить информацию о четырех погибших и одном раненом в Мариуполе и одном погибшем в Нетайлово.

«Точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе установить невозможно. Каждый военный преступник будет наказан», – добавил он.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Краматорск Донецкая область Война России против Украины

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