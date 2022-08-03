В Донецкой области руководитель военкомата требовал у призывника взятку за справку о непригодности к службе — ГБР

3 августа, 16:51
Задержание одного из подозреваемых (Фото:ГБР)

Задержание одного из подозреваемых (Фото:ГБР)

В Донецкой области правоохранители задержали руководителя одного из Краматорских военкоматов, который требовал у призывника взятку за снятие его с воинского учета.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По данным правоохранителей, вместе с руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомата) вымогательством взятки занимался правоохранитель — его тоже задержали. За 2 тысячи долларов военнообязанному жителю Краматорска пообещали предоставить справку о непригодности к военной службе с исключением его с воинского учета.

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Правоохранителя задержали в Днепре — во время передачи военнообязанному справки о непригодности к военной службе. В то же время руководителя военкомата задержали в Краматорске. Правоохранители говорят, что он отвечал за оформление этой справки. В ходе обысков у злоумышленников обнаружили деньги, а также оружие и боеприпасы.

Задержание одного из подозреваемых (Фото: ГБР)
Задержание одного из подозреваемых / Фото: ГБР

Кроме того, в Днепре задержан на взятке военнослужащий один из отделов местного военкомата. По их данным, за 130 тысяч гривен он обещал своему знакомому призывнику помочь избежать мобилизации. Его тоже задержали при получении взятки.

Руководителю военкомата из Краматорска сообщили о подозрении по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц.

Задержание одного из подозреваемых (Фото: ГБР)
Задержание одного из подозреваемых / Фото: ГБР

В то же время правоохранитель из Краматорска и военный из днепровского военкомата получили подозрения в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенном с требованием такой выгоды. Максимальное наказание по этим статьям — 10 лет лишения свободы.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Краматорск Российская агрессия Мобилизация Призыв Взятка Война России против Украины

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