Российский агент получил 14 лет тюрьмы за сбор информации о позициях ВСУ в Краматорске — СБУ

13 декабря, 17:20
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Мужчина, который собирал информацию о позициях ВСУ в Краматорске (Фото:СБУ)

Мужчина, который собирал информацию о позициях ВСУ в Краматорске (Фото:СБУ)

Спецслужбы Украины собрали доказательства вины российского агента, который собирал информацию о позициях ВСУ в Краматорске. Он проведет 14 лет за решеткой.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Среди основных его задач было выявление боевых позиций ВСУ и Национальной гвардии в Краматорском районе.

Кроме того, он передавал места нахождения и маршруты перемещения сотрудников украинских правоохранительных органов на территории региона.

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Злоумышленник был задержан в мае 2022 года. У него изъят мобильный телефон, с помощью которого он вел переписку с врагом.

Суд назначил ему наказание в виде 14 лет тюрьмы.

По данным следствия, осужденный — местный житель Краматорска, которого после начала полномасштабного вторжения завербовал представитель спецслужб России.

В поле зрения агрессора попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно высказывал среди окружающих. Злоумышленник рассказывал о «скором» захвате украинского города.

По указанию захватчиков, он объезжал территорию райцентра и фиксировал перемещение украинских войск.

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Получившуюся информацию агент передавал своему российскому куратору в виде меток геолокаций на электронных картах.

За это злоумышленник получал деньги из страны-агрессора. Сумма зависела от актуальности и важности разведывательных сведений.

На основании собранных доказательств суд признал фигуранта виновным по ч. 7 ст. 111−1 (оказание государству-агрессору помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины) Уголовного кодекса Украины.

13 декабря российские оккупанты обстреляли Краматорск. Россияне попали в промзону и корпус Института техники и менеджмента, информации о пострадавших нет.

https://www.youtube.com/watch?v=suD4xe3Zei4&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Краматорск Донецкая область Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Российская агентура Война России против Украины

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