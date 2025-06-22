В Краматорске из-под завалов четырехэтажки деблокировали тела четырех погибших, спасательная операция продолжается

Четырехэтажка в Краматорске, частично разрушенная в результате российской атаки в ночь на 22 июня (Фото: ДСНС України via Facebook)

В Краматорске продолжают доставать тела из-под завалов четырехэтажки, частично разрушенной в результате российской атаки в ночь на 22 июня.

Обновлено 17:56 В Краматорске по состоянию на 17:40 из-под завалов деблокировали тела уже четырех погибших, сообщили в ГСЧС. Последние две найденные жертвы российской атаки — женщины. Еще четыре человека были ранены. Под свалами может быть еще один человек.



Обновлено 17:07 По состоянию на 16:50 из-под завалов многоэтажки в Краматорске деблокировали тела троих погибших, сообщает Суспільне со ссылкой на ГСЧС.



Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.

По состоянию на 13:30 достали тела двух погибших мужчин. По предварительным данным, под завалами могут оставаться еще три человека, отметили в ГСЧС.

Также сообщается, что было разобрано 209 тонн разрушенных конструкций, спасательная операция еще продолжается.

В ГСЧС опубликовали фото спасательных работ.

Фото: ДСНС України via Facebook

Фото: ДСНС України via Facebook

Фото: ДСНС України via Facebook

Фото: ДСНС України via Facebook

Фото: ДСНС України via Facebook

В ночь на воскресенье, 22 июня, российские оккупанты массированно ударили по Краматорску и Славянску Донецкой области. В результате обстрелов были повреждены многоэтажки, частные дома и промышленная зона, четыре человека были ранены. В Краматорске был частично разрушен четырехэтажный дом, а в Славянске — разрушен частный дом, там погиб 17-летний подросток.