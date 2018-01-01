В Краматорске напали на журналиста, когда он снимал укладку асфальта в лужи Сегодня, 15:53 113 Цей матеріал також доступний українською Инцидент произошел в парке имени Пушкина Фото: ВОСТОЧНЫЙ ПРОЕКТ

В Краматорске Донецкой области избили журналиста Андрея Романенко во время съемки процесса укладки асфальтового покрытия под дождем в парке имени Пушкина.

Об этом 10 декабря сообщили в Национальном союзе журналистов Украины.

Согласно сообщению, журналист-фрилансер, возвращаясь домой в воскресенье, 9 декабря, около 18:00 заметил, как в дождливую погоду рабочие кладут асфальт "фактически в лужу". По словам потерпевшего, он предупредил работников о том, что является журналистом, и начал снимать сам процесс на мобильный телефон.

"Решил быстренько снять короткое видео, чтобы затем подготовить новость. Перекинулся несколькими словами с рабочими и все проходило бы и спокойно и мирно", - рассказал Андрей Романенко.

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По его словам, после этого бригадир дорожной службы или подрядчик потребовал, чтобы съемку прекратили и удалили все видео. После объяснений о том, что он является журналистом, работник начал кричать, вырвал телефон из рук и ударил журналиста кулаком в лицо. Нападавший пытался удалить все файлы, однако у него ничего не получилось.

"Он силой заставил меня стереть все записи. После происшествия сразу пошел в отделение полиции и написал заявление о препятствовании журналистской деятельности - статья 171. Побои снимать не стал, ведь слишком больших поражений не претерпел. Зато из-за агрессивных действий работника коммунальной службы не смог выполнить свою работу", - рассказал журналист.