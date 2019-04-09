В Краматорске на "заминированном" рынке обнаружили "пакет с боеприпасами" Вчера, 18:08 217 Цей матеріал також доступний українською полиция Находку обнаружил служебный пес полиция

Во вторник, 9 апреля, в Краматорске Донецкой области во время проверки информации о минировании местного рынка правоохранители обнаружили "пакет с боеприпасами".

Об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции.

Согласно сообщению, около 11.00 в полицию поступило сообщение об угрозе взрыва на рынке.

На место оперативно прибыли взрывотехники с кинологами. При осмотре одной из комнат административного здания служебный пес обнаружил пакет с двумя ручными дымовыми гранатами и семью файерами.

"Во время осмотра в одной из комнат был обнаружен пакет с боеприпасами. Тайник помогли найти служебная собака Кира и ее напарник кинолог Роман Заяц", - говорится в сообщении.

Работники полиции устанавливают происхождение боеприпасов и личность человека, сообщившего о заминировании.