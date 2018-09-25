25 сентября 2018, вторник

В Константинопольском патриархате отреагировали на требование УПЦ МП "выгнать" экзархов

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УПЦ МП потребовала от экзархов покинуть ее

УПЦ МП потребовала от экзархов покинуть ее "каноническую территорию"

Украинская православная церковь Московского патриархата не имеет права указывать экзархам, назначенным Вселенским Патриархом для подготовки к предоставлению автокефалии Украинской церкви.

Об этом в комментарии Укринформу сказал доктор богословия, иерарх Константинопольского патриархата архиепископ Тельмиский Иова (Геча).

"По какому праву УПЦ МП осуждает Вселенский патриархат, если в межцерковных отношениях УПЦ МП не является самостоятельной единицей в ведении диалога, она не является субъектом, не ведет переписку, в которой участвует исключительно РПЦ", - заявил он.

Напомним, что УПЦ МП на синоде 25 сентября приняла решение о "антиканонической" деятельности экзархов Константинопольского патриархата и призвала их покинуть территорию Украины.

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Вселенский Патриарх Варфоломей I назначил в Киев двух экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской церкви. Личными представителями Патриарха назначены архиепископ Даниил Памфилийский из США и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады.

Российская православная церковь выразила резкий протест в связи с назначением Константинопольских экзархов, назвав это "вторжением на свою каноническую территорию" и пригрозила разрывом евхаристического общения.

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