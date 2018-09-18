В Константинополе заявили, что никогда не признавали российской анафемы гетману Мазепе

Представитель Константинопольского патриархата, архиепископ Тельмисский Иов заявил, что анафема, наложенная Русской церковью на гетмана Ивана Мазепу, была неканонической .

Об этом ахиепископ Иов заявил в интервью изданию Главком.

"Несмотря на наложение Русской Церковью на гетмана Мазепу неканонической анафемы, представители Вселенского патриархата ее не признавали, ведь она была наложена по политическим мотивам, как средство политически идеологических репрессий и не имела никаких вероисповедных, богословских или канонических причин", - заявил Иов.

Архиепископ добавил, что в эмиграции в городе Бендеры Мазепа свободно исповедовался у православных священников Вселенского патриархата.

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Гетман Мазепа в конце 17 - начале 18 веков энергично проводил курс на восстановление казацкого государства Войска Запорожского в границах времен Богдана Хмельницкого. В этот период он находился под патронатом царя Петра I, однако, общее недовольство российской политикой притеснений украинской правящей верхушки и крестьянства, а также отказ Петра предоставить гетману помощь против возможного нападения поляков с запада, заставили Мазепу перейти на сторону противника царя, шведского короля Карла ХII.

По личному распоряжению Петра I, Русская православная церковь объявила анафему Мазепе. В официальной историографии Российской империи ,а позже и в историографии СССР, гетман Мазепа являлся достаточно демонизированным персонажем.