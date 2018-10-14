В Конотопе на праздничном концерте военным показали видеоролик, воспевающий боевиков

В Сумской области на концерте во Дворце культуры ко Дню защитника Украины на большом экране показали видео из Youtube под названием "Битва за Донбасс!", в котором песня "Кукушка" российской певицы Полины Гагариной наложена на кадры с пророссийскими боевиками и украинскими пленными. Видеоролик и музыка сопровождали танцевальный номер на сцене.

Об этом сообщает ТСН.

На видео также видно символику самопровозглашенных "республик".

Концерт организовало управление культуры.

"Вчера я на репетиции лично проверяла этот материал - этого материала на репетиции не было", - заверила руководительница управления Елена Шинкаренко.

По словам Сергея Заралея, директора Дома культуры, ответственного за видеосопровождение танцевальных номеров, в программе произошел технический сбой, а монтажеры оказались невнимательными.

"Не известно, почему полетела программа, это было часов в 12, а концерт на четыре - и я бегом-бегом из интернета качал", - пояснил Заралей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса (Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти).