В Конгрессе США просят Байдена передать Украине кассетные боеприпасы для контрнаступления 27 июня, 18:57 Группа американских законодателей призвала Белый дом прислать Украине усовершенствованные артиллерийские кассетные боеприпасы (Фото:REUTERS / Al Drago)

Администрация президента США Джо Байдена получила письмо от двухпартийной группы американских законодателей, в котором они призывают предоставить Украине кассетных боеприпасов, чтобы увеличить эффективность прорыва оборонительных линий РФ.

Об этом пишет Foreign Policy.

В пятницу, 25 июня, конгрессмены Джо Уилсон, Стив Коэн и Виктория Спартц написали письмо к президенту США Джо Байдену, в котором призвали Белый дом отправить Украине усовершенствованные артиллерийские кассетные боеприпасы (DPICM), которые помогут стране в ее контрнаступлении.

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«Передача DPICM Украине дает возможность предоставить украинским Вооруженным Силам мощный потенциал для использования против российской армии и наемников. Давайте применим этот неиспользованный огромный арсенал для победы Украины и восстановления мира в Европе», — говорится в письме.

Они отметили, что кассетные боеприпасы были разработаны в США во времена «холодной войны» именно для «противодействия численному и материальному превосходству России», а теперь они могут быть использованы по назначению для защиты Украиной Европы и, наконец, нацбезопасности США

23 июня заместитель помощника главы Пентагона по вопросам России и Украины Лаура Купер заявила, что американские военные считают, что кассетные боеприпасы были бы полезны Украине для борьбы с российскими оккупационными войсками.

Украина непублично просила США передать кассетные боеприпасы, включая бомбы воздушного базирования МК-20.

В Конгрессе такую просьбу Киева поддерживали, однако Белый дом выступал против из-за международного договора 2008 года, который запрещает производство, использование и накопление кассетных боеприпасов. Его приняли 123 страны, в том числе 28 членов НАТО. США, Украина и Россия к пакту не присоединялись.

Кассетные (кластерные) боеприпасы, DPICM, предназначены для уничтожения пехоты и легкой бронетехники на открытой местности. Они распадаются на десятки более мелких зарядов, которые могут оставаться на поле боя годами, если не взорвутся сразу.