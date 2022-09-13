В комитетах Палаты представителей США проведут секретные брифинги по ситуации в Украине — CNN

13 сентября, 23:16
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Флаг США (Фото:Ralphs_Fotos / pixabay)

Флаг США (Фото:Ralphs_Fotos / pixabay)

Соответствующие комитеты Палаты представителей Конгресса США будут проводить секретные брифинги по Украине в течение следующих двух недель, сообщает CNN.

Отмечается, что комитет Палаты представителей по делам Вооруженных сил проведет брифинг в четверг, комитет Палаты представителей по иностранным делам — на следующей неделе.

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Брифинги проведут в связи с недавними успехами украинских военных по освобождению территорий от российских оккупантов.

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Законодатели также настаивают на том, чтобы включить дополнительную помощь Украине в будущий законопроект о краткосрочном государственном финансировании. Текущее финансирование заканчивается 30 сентября.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что на отдельных участках области украинские защитники уже вышли к государственной границе.

13 сентября заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября защитники Украины освободили 3 800 квадратных километров в Харьковской области — более 300 населенных пунктов и около 150 тысяч украинцев. Она уточнила, что реальное количество освобожденных населенных пунктов почти в два раза больше.

https://www.youtube.com/watch?v=NMI4CllktT8

В Оперативном командовании Юг 12 сентября сообщили, что Силы обороны юга с начала активных действий освободили 13 населенных пунктов, площадь освобожденных территорий — более 500 кв. километров.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   США Российская агрессия Конгресс США Контрнаступление Война России против Украины

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