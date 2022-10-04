В командовании Юг перечислили освобожденные от оккупантов населенные пункты 4 октября, 22:26 Силы обороны Украины освобождают Херсонскую область (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Защитники Украины освободили, закрепились и вернули государственный флаг в восемь населенных пунктов Бериславского района Херсонской области. Об этом сообщили в оперативном командовании Юг во вторник, 4 октября.

«По результатам тщательно спланированной и блестяще реализованной военной операции по освобождению территорий Херсонской области из-под оккупации нашими подразделениями освобождены, закреплен и восстановлен государственный флаг Украины в восьми населенных пунктах», — подчеркнули в командовании.

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Защитники Украины освободили такие населенные пункты:

Судя по опубликованной командованием карте, операцию проводили с 1 по 4 октября.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона подчеркнула, что освобожденных населенных пунктов намного больше, но их пока не называют из соображений безопасности.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что ВСУ быстро и мощной продвигаются на юге в рамках текущей оборонной операции, а только за эту неделю от псевдореферендума оккупантов освободили десятки населенных пунктов в Херсонской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

«Из военных сводок из Херсонской области: освобождены от оккупанта и стабилизированы населенные пункты Любимовка, Крещеновка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Большая и Малая Александровки и Давидов Брод. И это еще далеко не полный список», — подчеркнул Зеленский.

Первый замминистра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона 4 октября сказал, что в Херсонской области освобождены более 50 населенных пунктов и освобождены от оккупации около 3,5 тысяч граждан.

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