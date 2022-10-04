В командовании Юг перечислили освобожденные от оккупантов населенные пункты
Силы обороны Украины освобождают Херсонскую область (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)
Защитники Украины освободили, закрепились и вернули государственный флаг в восемь населенных пунктов Бериславского района Херсонской области. Об этом сообщили в оперативном командовании Юг во вторник, 4 октября.
«По результатам тщательно спланированной и блестяще реализованной военной операции по освобождению территорий Херсонской области из-под оккупации нашими подразделениями освобождены, закреплен и восстановлен государственный флаг Украины в восьми населенных пунктах», — подчеркнули в командовании.
Защитники Украины освободили такие населенные пункты:
- Любимовка;
- Крещеновка;
- Золотая Балка;
- Беляевка;
- Украинка;
- Великая Александровка;
- Малая Александровка;
- Давыдов Брод.
Судя по опубликованной командованием карте, операцию проводили с 1 по 4 октября.
Руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона подчеркнула, что освобожденных населенных пунктов намного больше, но их пока не называют из соображений безопасности.
Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что ВСУ быстро и мощной продвигаются на юге в рамках текущей оборонной операции, а только за эту неделю от псевдореферендума оккупантов освободили десятки населенных пунктов в Херсонской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.
«Из военных сводок из Херсонской области: освобождены от оккупанта и стабилизированы населенные пункты Любимовка, Крещеновка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Большая и Малая Александровки и Давидов Брод. И это еще далеко не полный список», — подчеркнул Зеленский.
Первый замминистра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона 4 октября сказал, что в Херсонской области освобождены более 50 населенных пунктов и освобождены от оккупации около 3,5 тысяч граждан.