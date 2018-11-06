06 ноября 2018, вторник

В Коломые повалили кресты на польском кладбище, активистка говорит о провокации

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Неизвестные повалили почти все кресты на польском кладбище
фото: Liliana OD via Facebook

Неизвестные повалили почти все кресты на польском кладбище

В городе Коломыя Ивано-Франковской области неизвестные изувечили и повалили кресты на польском кладбище, которые недавно установила польская община.

Об этом сообщила общественная активистка Лилиана Одосий.

По ее словам, инцидент на польском кладбище, скорее всего, является сознательной провокацией.

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"Польская община восстанавливает в городе старые могилы своих земляков, в частности обновили кресты, в память о погибших в 1918-1919 гг. под Коломыей", - рассказала активистка в комментарии Галицкому корреспонденту.

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