В Коломые повалили кресты на польском кладбище, активистка говорит о провокации

В городе Коломыя Ивано-Франковской области неизвестные изувечили и повалили кресты на польском кладбище, которые недавно установила польская община.
Об этом сообщила общественная активистка Лилиана Одосий.
По ее словам, инцидент на польском кладбище, скорее всего, является сознательной провокацией.
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"Польская община восстанавливает в городе старые могилы своих земляков, в частности обновили кресты, в память о погибших в 1918-1919 гг. под Коломыей", - рассказала активистка в комментарии Галицкому корреспонденту.
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