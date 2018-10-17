17 октября 2018, среда

Взрыв в колледже Керчи мог спровоцировать газовый баллон - СМИ

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Взрыв в колледже Керчи мог спровоцировать газовый баллон - СМИ

В среду, 17 октября, в колледже оккупированной Керчи произошел взрыв баллона с газом, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

"По предварительной информации, взорвался газовый баллон", - сказал собеседник агентства.

По данным российских СМИ, жертвами взрыва могли стать до десяти человек.

Очевидцы утверждают, что от взрыва на двух этажах здания выпали окна.

В приемном отделении Клинической больницы №1 города Керчь сообщили, что  18 человек уже находятся в больнице, врачи ожидают поступления еще около 50 человек.

"Очень много, еще поступают...Человек 18 (поступили), и еще сказали около 50 будет...Там, в травмпункте, в операционной уже много очень", - сказала собеседница ТАСС.

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