РФ атакует Украину шахедами: в ряде областей объявили воздушную тревогу

Сбитая украинскими военными российская ракета взрывается над Киевом, 19 июля 2026 года. (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на среду, 4 ноября, в ряде областей объявили воздушную тревогу из-за атаки российских БПЛА .

00:35. В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки дронов.

00:30. Группа БПЛА в направлении Полтавы с востока — Воздушные силы.

00:14. Воздушные силы о движении БПЛА:

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реактивные БПЛА мимо Славутича курсом на Киевскую область;

Большая группа БПЛА в направлении Александрии/Кропивницкого с востока.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 00:14 4 ноября 2026 года / Фото: alerts.in.ua

23:52. Не менее 15 БПЛА через Харьковскую область в направлении Полтавской и Кировоградской областей — Воздушные силы.

Бандероль в данный момент фиксируют в Ровненской области, она движется в сторону Сарн.

23:30. Новые БПЛА в направлении Кропивницкого с юга — Воздушные силы.

Также сообщается о Бандероли, направляющейся в сторону Житомира.

23:23. Несколько групп БПЛА в акватории Черного моря, курсом на Татарбунары — Воздушные силы.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 23:23 3 ноября 2026 года / Фото: alerts.in.ua

23:20. Отбой угрозы применения баллистического вооружения — Воздушные силы.

Как сообщают Воздушные силы, движение российских БПЛА фиксируют:

курсом на Одессу

в Кировоградской области в направлении Новоукраинки;

в Черниговской области — курсом на Нежин с севера;

в направлении Кропивницкого с юга.

Также сообщается об угрозе применения баллистики с севера и движении Бандероли из Черниговской области в направлении Киевской.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 23:14 3 ноября 2026 года / Фото: alerts.in.ua

В ночь на 3 ноября и утром того же дня Россия нанесла массированный удар по трем теплоэлектростанциям ДТЭК, применив десятки ракет и беспилотников, станции прекратили выработку электроэнергии. Сергей Корецкий сообщил, что под ударом РФ оказались крупные электростанции в Днепропетровской, Винницкой и Харьковской областях. Также были атакованы важные подстанции, в частности в западной части Украины. Корецкий заявил о серьезных повреждениях в сети и на объектах генерации электроэнергии.

Воздушные силы ВСУ заявили, что с 18:00 2 ноября россияне атаковали Украину :

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баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, противокорабельными ракетами Циркон из Ростовской, Воронежской и Курской областей РФ;

59 крылатыми (авиационными) ракетами воздушного и наземного базирования Х-101/Х-59/Х-69/Искандер-К из Вологодской, Оренбургской и Орловской областей РФ;

289 ударными БПЛА типа Shahed (120 из них — реактивные), Гербера и дронами-имитаторами типа Пародия с направлений: Орёл, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ; временно оккупированные Донецк, Гвардейское, Чауда — временно оккупированная АР Крым.

Силы ПВО сбили/подавили 309 целей: три баллистические ракеты «Искандер-М"/KN-23/"Циркон», около 49 крылатых ракет Х-101/Х-59/Х-69/"Искандер-К" и 257 БПЛА, из них 89 — реактивные.

Утром 3 ноября в Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения по команде Укрэнерго.

Кроме того, в Киевводоканале сообщили, что Киев временно остался без водоснабжения из-за обесточивания объектов водоканала. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве и области действуют экстренные отключения из-за российской атаки на объекты киевского регионального энергоузла. Отключения также привели к перебоям в работе общественного транспорта.