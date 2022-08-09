Из-за ядерных угроз РФ: в Кишиневе уже дают рекомендации на случай аварии на Запорожской АЭС

9 августа, 16:15
ЗАЭС находится в около 400 км от молдавской границы (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

ЗАЭС находится в около 400 км от молдавской границы (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На фоне российских угроз подорвать заминированную Запорожской АЭС, временно находящейся под контролем ВС РФ, мэрия Кишинева решила подготовиться на случай ядерной катастрофы.

В связи с этим глава Управления общественного здоровья горадминистрации Борис Гылка обнародовал во вторник, 9 августа, соответствующие рекомендации для местных жителей.

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По его словам, первым делом в случае взрыва на ЗАЭС следует оставаться дома.

  1. Закрытое пространство — первое и лучшее прибежище;
  2. Закройте все двери, окна и вентиляционные отверстия;
  3. Отключите систем вентиляции (если таковые есть);
  4. Если вы находитесь в автомобиле, закройте окна, также выключите систему ИВЛ и покиньте пораженную зону;
  5. Снимите одежду и положите ее в пластиковые пакеты. Очистите волосы и тело с помощью мытья. Эта мера предосторожности позволит удалить возможные частицы радиоактивной пыли.

«Для предотвращения усвоения радиоактивного йода щитовидной железой рекомендуется принимать таблетки йодистого калия. Но эти таблетки рекомендуются только в случае крупной ядерной аварии, они не имеют профилактического эффекта», — добавил Гылка.

https://www.facebook.com/boris.gilca/posts/pfbid0nTevWamPgP1aGvUEY25QhpHq3T5umaowjbUCcVfLbHTkuUMkk9dATD5VnU5XMpstl

Молдова находится от Запорожской АЭС на расстоянии около 400 км.

В Энергоатоме ранее обнародовали заявление начальника войск радиационной, химической и биологической защиты РФ генерал-майора Валерия Васильева, который пригрозил, что, если российским войскам придется отступать с ЗАЭС, то они оставят там «выжженную пустыню».

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Также отмечается, что в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что оккупанты действительно заминировали ядерный объект.

В связи с этим председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал мировое сообщество ответить на угрозы РФ, поскольку на кону не только судьба Украины, но и всей планеты.

Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе.

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С шестью реакторами ЗАЭС является крупнейшей АЭС в Европе. На фото — российский военный на фоне оккупированной станции (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko) «Беспрецедентно для военной истории». Мировые СМИ — о критических рисках аварии на Запорожской АЭС из-за ее обстрелов и оккупации Россией

ВС РФ захватили ее еще в первые недели полномасштабного вторжения, 4 марта. В результате этого сотрудники электростанции оказались в заложниках.

Оккупанты используют ее для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут наносить ответные удары, чтобы не повредить ядерные реакторы.

При этом войска РФ сами неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Запорожская область Молдова Ядерная угроза Кишинев Запорожская АЭС Война России против Украины

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