Из-за ядерных угроз РФ: в Кишиневе уже дают рекомендации на случай аварии на Запорожской АЭС
ЗАЭС находится в около 400 км от молдавской границы (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
На фоне российских угроз подорвать заминированную Запорожской АЭС, временно находящейся под контролем ВС РФ, мэрия Кишинева решила подготовиться на случай ядерной катастрофы.
В связи с этим глава Управления общественного здоровья горадминистрации Борис Гылка обнародовал во вторник, 9 августа, соответствующие рекомендации для местных жителей.
По его словам, первым делом в случае взрыва на ЗАЭС следует оставаться дома.
- Закрытое пространство — первое и лучшее прибежище;
- Закройте все двери, окна и вентиляционные отверстия;
- Отключите систем вентиляции (если таковые есть);
- Если вы находитесь в автомобиле, закройте окна, также выключите систему ИВЛ и покиньте пораженную зону;
- Снимите одежду и положите ее в пластиковые пакеты. Очистите волосы и тело с помощью мытья. Эта мера предосторожности позволит удалить возможные частицы радиоактивной пыли.
«Для предотвращения усвоения радиоактивного йода щитовидной железой рекомендуется принимать таблетки йодистого калия. Но эти таблетки рекомендуются только в случае крупной ядерной аварии, они не имеют профилактического эффекта», — добавил Гылка.
Молдова находится от Запорожской АЭС на расстоянии около 400 км.
В Энергоатоме ранее обнародовали заявление начальника войск радиационной, химической и биологической защиты РФ генерал-майора Валерия Васильева, который пригрозил, что, если российским войскам придется отступать с ЗАЭС, то они оставят там «выжженную пустыню».
Также отмечается, что в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что оккупанты действительно заминировали ядерный объект.
В связи с этим председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал мировое сообщество ответить на угрозы РФ, поскольку на кону не только судьба Украины, но и всей планеты.
Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе.
ВС РФ захватили ее еще в первые недели полномасштабного вторжения, 4 марта. В результате этого сотрудники электростанции оказались в заложниках.
Оккупанты используют ее для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут наносить ответные удары, чтобы не повредить ядерные реакторы.
При этом войска РФ сами неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.