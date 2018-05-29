В Кировоградской области разбился автобус с горняками

В результате ДТП есть пострадавшие

Во вторник утром, 29 мая, в Кировоградской области произошла авария с участием автобуса с горняками и авторефрижератора.

Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

"Сегодня утром автобус ГП ВостГОК перевозивший горняков Ингульской шахты на рабочее место врезался и перевернул авторефрижератор (с баллонами кислорода)", - говорится в сообщении.

По словам Волынца, в результате ДТП госпитализированы несколько человек.

В то же время точное количество пострадавших не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области произошло ДТП с участием военного грузовика и автобуса с шахтерами.