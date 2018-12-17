В Кировоградской области от ботулизма умер мужчина Сегодня, 20:57 57 Цей матеріал також доступний українською Мужчина употреблял консервированные овощи Фото: gre4ka.info

В понедельник, 17 декабря, в Кировоградской области в реанимационном отделении Маловисковской центральной районной больницы от ботулизма умер 36-летний мужчина.

В Кировоградском лабораторном центре Минздрава сообщили, что житель Маловисковского района заболел ботулизмом после употребления консервированных овощей домашнего производства.

"В течение пяти дней медики боролись за жизнь человека, но к сожалению все закончилось трагически. Утром, 17 декабря, в реанимационном отделении Маловисковской ЦРБ больной умер", - заявили в ведомстве.

Вспышка ботулизма в Украине: причины заболевания, симптомы, лечение