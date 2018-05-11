В Кировоградской области на взятке задержали руководителя райотдела полиции

Сотрудники СБУ задержали за вымогательство взятки временно исполняющего обязанности начальника одного из районных отделов полиции в Кировоградской области и его подчиненного.

Как сообщается, майор и лейтенант требовали от местного предпринимателя 8 тысяч гривен за несоздание препятствий при незаконной вырубке лесополосы и сбыта древесины.

"Оперативники спецслужбы задокументировали получение должностными лицами 5 тысяч гривен - первой и второй частей неправомерной выгоды. Сотрудники СБУ задержали обоих злоумышленников согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины возле админздания райотдела полиции после передачи третьей части взятки", - рассказали в ведомстве.

Сейчас решается вопрос о сообщение полицейским о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что САП задержала за взятку судью Окружного админсуда Киева.