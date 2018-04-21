В Кировоградской области горел дизельный тепловоз

В субботу, 21 апреля, в городе Долинская Кировоградской области на железнодорожной станции произошел пожар в дизельном тепловозе.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По информации ведомства, сообщение о возгорании в электрощитовой тепловоза возле железнодорожной станции Знаменской дирекции железнодорожных перевозок Одесской железной дороги поступило в 7:26. Спасатели локализировали пожар в 07:34 и полностью ликвидировали в 08:25. Причину пожара выясняют специалисты.

Погибших и травмированных нет.

Задержек в движении поездов не было, тепловоз находился на отдельном пути.

Ранее сообщалось, что во Львовской области перевернулся грузовой состав, заблокировав движение пассажирских поездов.