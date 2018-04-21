В Кировоградской области горел дизельный тепловоз

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Из-за пожара никто не пострадал
Фото: ГСЧС

Из-за пожара никто не пострадал

В субботу, 21 апреля, в городе Долинская Кировоградской области на железнодорожной станции произошел пожар в дизельном тепловозе.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По информации ведомства, сообщение о возгорании в электрощитовой тепловоза возле железнодорожной станции Знаменской дирекции железнодорожных перевозок Одесской железной дороги поступило в 7:26. Спасатели локализировали пожар в 07:34 и полностью ликвидировали в 08:25. Причину пожара выясняют специалисты.

Погибших и травмированных нет.

Задержек в движении поездов не было, тепловоз находился на отдельном пути.

Ранее сообщалось, что во Львовской области перевернулся грузовой состав, заблокировав движение пассажирских поездов.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове