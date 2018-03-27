В Кировоградский области школьный автобус столкнулся с тепловозом

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Тепловоз (иллюстративное фото)
Фото: YouTube

Тепловоз (иллюстративное фото)

В Кировоградский области школьный автобус Эталон на регулируемом железнодорожном переезде столкнулся с тепловозом, сообщили в Одесской железной дороге.

По информации железнодорожников, ДТП произошло в субботу, 24 марта, около 10:00 утра на перегоне Капустино - Виска.

Водитель школьного автобуса сначала остановился перед переездом, но потом по неизвестным причинам двинулся вперед, несмотря на запрещающий сигнал. В результате тепловоз, который двигался на скорости 77 км/ч, зацепил автобус.

На момент ДТП в автобусе было десять школьников. Никто из них не пострадал. В автобусе повреждено бампер, левое крыло и левую фару. В тепловозе - топливный бак и некоторые элементы экипажной части, а также кузов путеизмерительного вагона.

Напомним, что 27 марта в Днепровском районе Киева произошла смертельное ДТП с участием автомобиля Renault и грузовика.

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