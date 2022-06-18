«Армен Хохол». В Кировоградской области полиция задержала «вора в законе»

18 июня, 15:29
Цей матеріал також доступний українською
«Армен Хохол» сразу после задержания (Фото:Национальная полиция Украины via YouTube)

«Армен Хохол» сразу после задержания (Фото:Национальная полиция Украины via YouTube)

В Кировоградской области полиция задержала «вора в законе» по кличке Армен Хохол, который организовал и контролировал деятельность преступных групп, совершающих тяжкие и особо тяжкие преступления насильственного и имущественного характера.

Об этом сообщается в Telegram-канале Нацполиции.

Отмечается, что статус «вора в законе» задержанный получил в Москве в 2011 году.

«На основании полученных доказательств ему сообщили о подозрении. Злоумышленник скрывался от следствия и был объявлен в международный розыск. Кроме того, в отношении него были введены санкции СНБО», — отмечается в сообщении.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=gF_8OzSWXy0

Теперь «Армен Хохол» находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Редактор: Анастасия Одинцова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Вор в законе Кировоградская область Национальная полиция Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X