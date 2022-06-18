«Армен Хохол». В Кировоградской области полиция задержала «вора в законе» 18 июня, 15:29 Цей матеріал також доступний українською «Армен Хохол» сразу после задержания (Фото:Национальная полиция Украины via YouTube)

В Кировоградской области полиция задержала «вора в законе» по кличке Армен Хохол, который организовал и контролировал деятельность преступных групп, совершающих тяжкие и особо тяжкие преступления насильственного и имущественного характера.

Об этом сообщается в Telegram-канале Нацполиции.

Отмечается, что статус «вора в законе» задержанный получил в Москве в 2011 году.

«На основании полученных доказательств ему сообщили о подозрении. Злоумышленник скрывался от следствия и был объявлен в международный розыск. Кроме того, в отношении него были введены санкции СНБО», — отмечается в сообщении.

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Теперь «Армен Хохол» находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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