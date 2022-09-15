Россияне атаковали Кировоградскую область, ракеты сбила ПВО 15 сентября, 02:02 Российскую ракету сбила система ПВО Украины (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович сообщил, что вечером 14 сентября российские оккупанты пытались атаковать Кировоградскую область.



«Предварительно — сработало ПВО. Больше информации — впоследствии», — сообщил Райкович.

Позже он сообщил, что ПВО сработала в районе Первозвановской территориальной громады.

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«Есть первые детали. Успешная работа ПВО в районе Первозвановской территориальной громады. Все соответствующие службы работают», — сообщил глава ОВА.

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