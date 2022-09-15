Россияне атаковали Кировоградскую область, ракеты сбила ПВО

15 сентября, 02:02
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Российскую ракету сбила система ПВО Украины (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Российскую ракету сбила система ПВО Украины (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович сообщил, что вечером 14 сентября российские оккупанты пытались атаковать Кировоградскую область.

«Предварительно — сработало ПВО. Больше информации — впоследствии», — сообщил Райкович.

Позже он сообщил, что ПВО сработала в районе Первозвановской территориальной громады.

Видео дня

«Есть первые детали. Успешная работа ПВО в районе Первозвановской территориальной громады. Все соответствующие службы работают», — сообщил глава ОВА.

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https://www.youtube.com/watch?v=cjR3BaPWDRU
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   ПВО Кировоградская область Кропивницкий ПВО Украины

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