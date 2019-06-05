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В Кировоградской области в результате удара молнии сгорело здание РГА

Сегодня, 10:07
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В Кировоградской области в результате удара молнии сгорело здание РГА - фото

Vadym Denysenko/Facebook

В результате происшествия никто не пострадал

Во вторник вечером, 4 июня, в городе Благовещенское Кировоградской области в результате удара молнии сгорело здание местной райгосадминистрации.

Об этом рассказали в региональном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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Как сообщается, сначала от удара молнии загорелась кровля здания, после чего огонь быстро распространился на площадь в 300 квадратных метров.

Спустя несколько часов спасателям удалось локализовать, а позже и полностью ликвидировать пожар.

В результате происшествия никто из людей не пострадал. Сума нанесенного ущерба пока не установлена.

Теги:   Пожар Кировоградская область

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