В Кировоградской области сократили комендантский час 30 июня, 18:49 Кировоградская область (Фото:via narodna-pravda)

В Кировоградской области с 1 июля сократили комендантский час. Он будет длиться с 00:00 до 04:00.

Об этом сообщил начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

При этом работа общепита и массовые мероприятия продлены до 23.00.

С 00:00 до 04:00 длится комендантский час и в Черкасской области — там такие изменения приняли в апреле. Во время комендантского часа запрещено находиться на улице без специальных пропусков и документов, удостоверяющих личность.

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В марте комендантский час также сократили в Киеве, Киевской, Херсонской, Ивано-Франковской, Полтавской и Тернопольской областях.