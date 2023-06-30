В Кировоградской области сократили комендантский час
Кировоградская область (Фото:via narodna-pravda)
В Кировоградской области с 1 июля сократили комендантский час. Он будет длиться с 00:00 до 04:00.
Об этом сообщил начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
При этом работа общепита и массовые мероприятия продлены до 23.00.
С 00:00 до 04:00 длится комендантский час и в Черкасской области — там такие изменения приняли в апреле. Во время комендантского часа запрещено находиться на улице без специальных пропусков и документов, удостоверяющих личность.
В марте комендантский час также сократили в Киеве, Киевской, Херсонской, Ивано-Франковской, Полтавской и Тернопольской областях.