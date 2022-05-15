В Кировоградской области силы ПВО сбили российскую ракету — глава ОВА 15 мая, 13:11 Цей матеріал також доступний українською Ракета (иллюстративное фото) (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету в Кировоградской области. Она летела в направлении Кропивницкого.

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Об этом сообщил в Facebook глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

«Под утро в Александрийском районе, силами ПВО сбита ракета, летевшая в направлении Кропивницкого! Спасибо нашим славным Вооруженным Силам Украины за то, что мы живы», — говорится в сообщении.

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