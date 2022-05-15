В Кировоградской области силы ПВО сбили российскую ракету — глава ОВА
Ракета (иллюстративное фото) (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)
Силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету в Кировоградской области. Она летела в направлении Кропивницкого.
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Об этом сообщил в Facebook глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
«Под утро в Александрийском районе, силами ПВО сбита ракета, летевшая в направлении Кропивницкого! Спасибо нашим славным Вооруженным Силам Украины за то, что мы живы», — говорится в сообщении.
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