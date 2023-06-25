За рулем был пьяный полицейский. В Кировоградской области в ДТП погибли трое 17-летних девушек, еще четверых госпитализировали 25 июня, 13:09 ДТП в Кировоградской области (Фото:Кировоградская областная прокуратура/Telegram)

В воскресенье, 25 июня, вблизи поселка Новгородка Кировоградской области в дорожной аварии погибли трое 17-летних девушек-выпускниц. Еще четверо несовершеннолетних пассажиров доставлены в больницу.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Кировоградской области.

По информации полиции, сообщение о дорожной аварии поступило 25 июня около 04:30. На месте происшествия стало известно, что за рулем находился полицейский одного из территориальных подразделений.

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«В результате дорожной аварии трое 17-летних девушек погибли: двое на месте происшествия, одна умерла в карете скорой медицинской помощи. Еще трех пассажирок в возрасте от 16 до 18 лет, доставили в больницу. Водитель автомобиля в результате также получил телесные повреждения. За рулем транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.

Как сообщают в ГБР, по предварительным данным следствия, за рулем автомобиля находился милиционер с признаками опьянения. Он отвозил подростков с празднования выпускного и в нарушение правил безопасности посадил в легковушку семерых выпускников.



Отмечается, что милиционер потерял управление автомобилем, машина слетела в кювет и перевернулась. В результате ДТП трое девушек погибли и еще четверо несовершеннолетних пассажиров доставлены в больницу.



Правоохранитель задержан. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (ч. 4 ст. 286−1 УК Украины) и избрании меры пресечения.

Предусмотренное статьей наказание — лишение свободы до 12 лет. Процессуальное руководство осуществляет Кировоградская областная прокуратура.

