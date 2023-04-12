В двух областях Украины сократят комендантский час на Пасху 12 апреля, 13:21 В Кировоградской и Хмельницкой областях на Пасху сократят комендантский час (Фото:MyraLypa/depositphotos)

В Кировоградской и Хмельницкой областях на Пасху на два дня сократят комендантский час.

Соответствующие сообщения обнародовали Кировоградская ОВА и Хмельницкая ОВА в Telegram.

Отмечается, что в Кировоградской области в Пасхальные дни, 15 и 16 апреля, комендантский час продлится с полуночи до четырех часов утра.

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А в Хмельницкой области в ночь с 15 на 16 апреля комендантский час установлен с 00:00 до 03:00.

В ОВА призывают украинцев воздержаться от массовых скоплений.

Стоит отметить, что по состоянию на сегодняшний день комендантский час в Кировоградской области начинается в 23:00 и продолжается до 05:00. А в Хмельницкой начинается в 00:00 и продолжается до 5:00.

Второй год подряд Пасха в Украине будет проходить в условиях военного положения. В Киеве богослужения в храмах будут проходить онлайн, а ночью будет действовать комендантский час с 00:00 до 05:00 утра, так же, как и в обычные дни.

Ранее власти Киева сообщали, что освятить пасхальную корзину жители украинской столицы смогут по истечении комендантского часа.