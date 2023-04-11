В Кирилловку прибыли «вагнеровцы» — мэр 11 апреля, 11:09 Российское «пушечное мясо» (Фото:Скриншот/t.me/ivan_fedorov_melitopol)

В Кирилловку прибыли «вагнеровцы», об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров во вторник, 11 апреля.

"В последние дни мы видим очередную волну прибытия на временно оккупированные территории Запорожской области очередной партии вражеских войск", - сказал он в эфире телемарафона.

Видео дня

По его словам, в Мелитополе российские оккупанты заселили еще одно здание — общежитие, откуда выгнали переселенцев.

Также во временно оккупированных населенных пунктах российские войска продолжают запугивать мирное население.

Иван Федоров заявлял, что на фоне взрывов в оккупированном Мелитополе среди российских захватчиков и коллаборантов в регионе нарастает паника.