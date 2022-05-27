«Бардак бардаком»: коллаборантка из Мелитополя рассказала об украинских партизанах в Кирилловке — перехват 27 мая, 16:23 Цей матеріал також доступний українською Сторонники РФ, столкнувшись с мародерством россиян, уже хотят вернуть «бендер» (Фото:ВСУ)

В Кирилловке Запорожской области, которая на данное время захвачена российскими войсками, продолжают действовать украинские партизаны.

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Об этом свидетельствует аудиоперехват телефонного разговора сторонницы так называемого «русского мира» из также временно подконтрольного РФ Мелитополя, обнародованный в пятницу, 27 мая, Главным управлением разведки.

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Комментируя ситуацию в регионе, она рассказала о военнослужащих РФ, которые захватили в когда-то курортной Кирилловке базу отдыха ее подруги, и удивилась такому поведению россиян, которым те настраивают против себя местное население.

«Там вот опять партизаны в Кирилловке подымаются. Вот это самое страшное. Зачем так делать?.. В общем, бардак бардаком. Бендеры у нас так не поступали, как Россия пришла… У нас такого в жизни не было. Там говорят про наших бендеров, а мы бы хотели тех бендеров сюда вернуть. Чтобы они сюда пришли, потому что так нас никто не обижал», — признала коллаборантка.

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